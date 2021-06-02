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مكّة تسجل ثاني أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 2 يونيو 2021 - 2:58 مساءً
مكّة تسجل ثاني أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية

كل الوطن – الرياض: كشف عبد الله المسند، أستاذ المناخ السعودي، إن مكة المكرمة (عرفات) سجلت حرارة 48.2 درجة مئوية، كثاني أعلى مدينة بالعالم في درجة الحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقال عبد الله المسند، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، في “تويتر”: “درجة الحرارة في يونيو في الرياض عادة متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يراوح بين 41 و42 درجة مئوية، ونادرا ما تنخفض إلى أقل من 39 درجة مئوية، أو تتجاوز 44”.

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وأضاف: “في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قبيل الفجر) قريبا من 29 درجة مئوية، ونادرا ما تنخفض إلى 26 درجة مئوية، أو تتجاوز 32 درجة مئوية”.

المصدر: “تويتر”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413845

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