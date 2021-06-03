8 شروط لسفر العاملين المصريين إلى السعودية

كل الوطن – وكالات: أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي، أن هناك 8 شروط من أجل سفر المصريين إلى السعودية، وضعتها وزارة الهجرة.

وأضاف أن أول شروط سفر المصريين إلى السعودية، حمل شهادة PCR عليها QR كود، وقضاء أسبوعين في فنادق تحددها السلطات البحرينية قبل الوصول إلى العاصمة المنامة.

وقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن اللقاحات من أهم شروط سفر المصريين إلى السعودية، موضحا أن هناك 4 لقاحات معتمدة لدخول السعودية، أي أنّ من يعبر عن طريق الجسر يجب أن يكون تلقى جرعتي لقاح من لقاحات مودرنا أو فايزر أو جونسون أو أسترازينيكا.

واستكمل: “حمل القادمين إلى البحرين جوا حجز مسبق للرحلة إلى إحدى مطارات السعودية عقب انتهاء فترة 14 يوما من الوصول، وحجز مسبق في أحد الفنادق التي خصصتها السلطات السعودية لقضاء مدة الحجر الصحي، ويتم إجراء الحجوزات السابقة عن طريق هيئة مسافر السعودية”.

وتابع أنّ من ضمن شروط سفر المصريين إلى السعودية، إجراء تحليل pcr عند وصول البحرين، وبعد 10 أيام، مع ضرورة حصول جميع المسافرين على تأشيرة دخول إلكترونية لمملكة البحرين، مؤكدًا أنّه من ضمن شروط سفر المصريين إلى السعودية، أن تكون شهادة التطعيم مصدقة من السفارة المصرية في البحرين.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413867