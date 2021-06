عروس تتوفى بنوبة قلبية أثناء مراسم زفافها فتحل أختها محلها (صور)

كل الوطن – وكالات: انهارت عروس وتوفيت في بداية حفل زفافها في الهند، فتزوج العريس من أختها الصغرى بدلا منها، بعد نقل الجثة إلى غرفة أخرى، وفقا للتقارير المحلية.

وتوفيت العروس، التي تم تحديد هويتها فقط باسم سوربي، بنوبة قلبية أثناء تبادل أكاليل الزهور التقليدية مع عريسها مانجيش كومار في بداية حفل زفافهما يوم الخميس الماضي الذي أقيم في مدينة إيتاواه بولاية أوتار براديش، وفقا لـ News18، نقلا عن خدمة الأخبار الهندية الآسيوية (IANS).

وقال التقرير إنه وقع استدعاء طبيب من قرية سامسبورا بعد انهيار العروس على خشبة الحفل خلال تبادل أكاليل الزهور كجزء من طقوس الزفاف الهندوسية، لكنه لم يتمكن من إنقاذها وأعلن عن وفاتها.

