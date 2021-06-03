عروس تتوفى بنوبة قلبية أثناء مراسم زفافها فتحل أختها محلها (صور)

كل الوطن – وكالات: انهارت عروس وتوفيت في بداية حفل زفافها في الهند، فتزوج العريس من أختها الصغرى بدلا منها، بعد نقل الجثة إلى غرفة أخرى، وفقا للتقارير المحلية.

وتوفيت العروس، التي تم تحديد هويتها فقط باسم سوربي، بنوبة قلبية أثناء تبادل أكاليل الزهور التقليدية مع عريسها مانجيش كومار في بداية حفل زفافهما يوم الخميس الماضي الذي أقيم في مدينة إيتاواه بولاية أوتار براديش، وفقا لـ News18، نقلا عن خدمة الأخبار الهندية الآسيوية (IANS).

Bride dies of heart attack at her wedding in India, so groom reportedly marries sister https://t.co/X9y32658iGpic.twitter.com/tssOKh7Cdd — New York Post (@nypost) June 2, 2021

وقال التقرير إنه وقع استدعاء طبيب من قرية سامسبورا بعد انهيار العروس على خشبة الحفل خلال تبادل أكاليل الزهور كجزء من طقوس الزفاف الهندوسية، لكنه لم يتمكن من إنقاذها وأعلن عن وفاتها.

Bride dies of heart attack at her wedding in India, so groom reportedly marries sister. Fathers negotiate the deal. And these young women can barely contain their joy.https://t.co/6MvUZ8D05J via @nypostpic.twitter.com/Uxf7yvGi3t — Zach Tumin (@ZachTumin) June 3, 2021

وقالت سوراب، شقيقة سوربي: “لم نكن نعرف ماذا نفعل في هذا الوضع. جلست العائلتان معا واقترح أحدهم أن تتزوج أختي الصغرى نيشا من العريس”، نقلا عن خدمة الأخبار الهندية الآسيوية (IANS).

وأضافت: “ناقش الأهالي الأمر واتفقا. لقد كان موقفا غريبا حيث تم حفل زفاف أختي الصغرى بينما كانت جثة أختي الأخرى ملقاة في غرفة مجاورة”.

وقال التقرير إنه بعد حفل الزفاف، أقامت الأسرة على الفور الطقوس الأخيرة للعروس المتوفاة.

وصرح أجب سينغ، أحد أعمام العروس، لخدمة الأخبار الهندية الآسيوية: “لقد كان قرارا صعبا بالنسبة لعائلتنا”.

كانت إحدى البنات مستلقية ميتة في إحدى الغرف وحفل زفاف أخرى كان يجري في غرفة مجاورة. لم نشهد قط مثل هذه المشاعر المختلطة”.

المصدر: نيويورك بوست

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413873