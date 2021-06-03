تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنعروس تتوفى بنوبة قلبية أثناء مراسم زفافها فتحل أختها محلها (صور)كل الوطن8 شروط لسفر العاملين المصريين إلى السعوديةكل الوطنالرئاسة اللبنانية: الحريري يسعى لتعطيل عملية تشكيل الحكومة والاستيلاء على صلاحيات الرئيسكل الوطنبالفيديو.. قطر تستعرض مجسمات ملاعب مونديال 2022 في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدوليكل الوطنولي العهد يتسلم رسالة خطية لخادم الحرمين من أمير الكويت (فيديو)كل الوطنالصين تسجل أول إصابة بشرية بسلالة “H10N3” من إنفلونزا الطيوركل الوطنتسجيل أول وفاة بالفطر الأسود في العراقكل الوطنالسعودية تعلن عقد “اجتماع إيجابي” مع ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمنكل الوطنمصر تصدر بيانا بخصوص تصريحات إثيوبيا عن بناء سدود جديدةكل الوطندراسة تكشف أن فقدان الأسنان يؤثر على القيام بالمهام اليومية

عروس تتوفى بنوبة قلبية أثناء مراسم زفافها فتحل أختها محلها (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
اخبار عاجلةعربي ودوليمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : الخميس 3 يونيو 2021 - 12:02 مساءً
عروس تتوفى بنوبة قلبية أثناء مراسم زفافها فتحل أختها محلها (صور)

كل الوطن – وكالات: انهارت عروس وتوفيت في بداية حفل زفافها في الهند، فتزوج العريس من أختها الصغرى بدلا منها، بعد نقل الجثة إلى غرفة أخرى، وفقا للتقارير المحلية.

وتوفيت العروس، التي تم تحديد هويتها فقط باسم سوربي، بنوبة قلبية أثناء تبادل أكاليل الزهور التقليدية مع عريسها مانجيش كومار في بداية حفل زفافهما يوم الخميس الماضي الذي أقيم في مدينة إيتاواه بولاية أوتار براديش، وفقا لـ News18، نقلا عن خدمة الأخبار الهندية الآسيوية (IANS).

وقال التقرير إنه وقع استدعاء طبيب من قرية سامسبورا بعد انهيار العروس على خشبة الحفل خلال تبادل أكاليل الزهور كجزء من طقوس الزفاف الهندوسية، لكنه لم يتمكن من إنقاذها وأعلن عن وفاتها.

اقرأ أيضا...

وقالت سوراب، شقيقة سوربي: “لم نكن نعرف ماذا نفعل في هذا الوضع. جلست العائلتان معا واقترح أحدهم أن تتزوج أختي الصغرى نيشا من العريس”، نقلا عن خدمة الأخبار الهندية الآسيوية (IANS).

وأضافت: “ناقش الأهالي الأمر واتفقا. لقد كان موقفا غريبا حيث تم حفل زفاف أختي الصغرى بينما كانت جثة أختي الأخرى ملقاة في غرفة مجاورة”.

وقال التقرير إنه بعد حفل الزفاف، أقامت الأسرة على الفور الطقوس الأخيرة للعروس المتوفاة.

وصرح أجب سينغ، أحد أعمام العروس، لخدمة الأخبار الهندية الآسيوية: “لقد كان قرارا صعبا بالنسبة لعائلتنا”.

كانت إحدى البنات مستلقية ميتة في إحدى الغرف وحفل زفاف أخرى كان يجري في غرفة مجاورة. لم نشهد قط مثل هذه المشاعر المختلطة”.

المصدر: نيويورك بوست

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413873

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.