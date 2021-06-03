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الأردن.. توجيهات ملكية بنقل فتاتين من غزّة للعلاج

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : الخميس 3 يونيو 2021 - 12:08 مساءً
الأردن.. توجيهات ملكية بنقل فتاتين من غزّة للعلاج

كل الوطن – وكالات: تلبية للتوجيهات الملكية، بدأت اليوم الخميس إجراءات نقل فتاتين من قطاع غزة للعلاج في الأردن، بعد إصابتهما خلال القصف الإسرائيلي الأخير على القطاع.
وكان الملك الأردني عبدالله الثاني وجه الشهر الماضي بنقل المصابين في غزة ممن تتطلب حالاتهم استكمال العلاج في الأردن إلى مستشفيات المملكة.

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وهاتف الملك الأردني، رئيس بعثة التعزيز للمستشفى الميداني الأردني “غزة/ 66” للاطمئنان على أوضاع المستشفى واحتياجاته، وعلى الفلسطينيين المصابين في القطاع الذين يتلقون العلاج فيه.

المصدر: “عمون”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413877

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