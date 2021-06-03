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10 قتلى في مشاجرة بين عائلتين بمصر

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : الخميس 3 يونيو 2021 - 12:15 مساءً
10 قتلى في مشاجرة بين عائلتين بمصر

كل الوطن – وكالات: شهدت قرية أبو حزام التابعة لمركز نجع حمادي بمحافظة قنا جنوب مصر، مقتل 11 شخصا، وإصابة 7 آخرين بينهم أطفال وسيدات، في مشاجرة وقعت بين عائلتي السعدية والعوامر، استخدمت فيها الأسلحة النارية.

وفرضت مديرية أمن قنا تعزيزات شرطية مكثفة بالقرية لمنع تجدد الاشتباكات بين كلا العائلتين، كذلك جمع التحريات اللازمة حول الأطراف المثيرة للشغب وحائزي الأسلحة غير المرخصة لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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وشنت قوات الشرطة المصرية حملة موسعة فجر الخميس، ضبطت خلالها 14 متهمًا وثلاث قطع سلاح آلي، كما بدأت النيابة العامة المصرية تحقيقًا موسعًا حول الواقعة وتحريز كاميرات المراقبة لكشف التفاصيل الكاملة وراء الواقعة.

وتعود أسباب الخلاف بين العائلتين إلى خصومة نتيجة خلافات قديمة على ملكية أرض زراعية، وأكد أهالي القرية أن الخصومة بين العائلتين تتجدد من فترة لأخرى، وعادةً ما تسفر عن إصابات من الجانبين، ولكن مع تزايد حدة ووتيرة الخلافات بين الطرفين، تجددت الأزمة مما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413880

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