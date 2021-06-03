تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالأردن.. توجيهات ملكية بنقل فتاتين من غزّة للعلاجكل الوطنعروس تتوفى بنوبة قلبية أثناء مراسم زفافها فتحل أختها محلها (صور)كل الوطن8 شروط لسفر العاملين المصريين إلى السعوديةكل الوطنالرئاسة اللبنانية: الحريري يسعى لتعطيل عملية تشكيل الحكومة والاستيلاء على صلاحيات الرئيسكل الوطنبالفيديو.. قطر تستعرض مجسمات ملاعب مونديال 2022 في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدوليكل الوطنولي العهد يتسلم رسالة خطية لخادم الحرمين من أمير الكويت (فيديو)كل الوطنالصين تسجل أول إصابة بشرية بسلالة “H10N3” من إنفلونزا الطيوركل الوطنتسجيل أول وفاة بالفطر الأسود في العراقكل الوطنالسعودية تعلن عقد “اجتماع إيجابي” مع ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمنكل الوطنمصر تصدر بيانا بخصوص تصريحات إثيوبيا عن بناء سدود جديدة

شرطة حفر الباطن تلقي القبض على أحد المطلوبين في قضايا جنائية

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : الخميس 3 يونيو 2021 - 12:21 مساءً
شرطة حفر الباطن تلقي القبض على أحد المطلوبين في قضايا جنائية

الرياض – واس: صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأن المتابعة الأمنية للمطلوبين في القضايا الجنائية، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن من الاستدلال على أحد المطلوبين الصادر بحقه أمر قبض من محكمة حفر الباطن، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع، ومن أرباب السوابق، لقيامه بإطلاق النار وارتكابه عددا من جرائم الاعتداء على الأموال، منها سرقة (5) مركبات وقطع غيار سيارات تقدر قيمتها بمبلغ (50,000) ريال.

اقرأ أيضا...

وعند تحرك دورية الأمن من الموقع بعد استكمال إجراءات القبض على المطلوب أمنياً، تعرضت لاصطدام متعمد من مركبة أخرى، وقيام المقبوض عليه بالقفز من دورية الأمن وهي في حالة سير، ما نتج عنه تعرضه لإصابات متفرقة من جسده، ولجوئه إلى أحد المنازل المجاورة.

وقد جرى إسعاف المتهم في حينه، والتحفظ عليه وإيقاف سائق المركبة الذي قام بصدم دورية الأمن، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413883

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.