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الأزهر والكنيسة المصرية يعلقان على طلب هالة صدقي في “بيت الطاعة”

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : الخميس 3 يونيو 2021 - 7:22 مساءً
الأزهر والكنيسة المصرية يعلقان على طلب هالة صدقي في “بيت الطاعة”

كل الوطن – وكالات: أحدثت الفنانة المصرية هالة صدقي، ضجة عقب إعلان تسلمها إنذارا من زوجها الذي يعيش في الولايات المتحدة، لطلبها في “بيت الطاعة”، بسبب كونها مسيحية ولا يوجد في ديانتها مثل هذه التعاليم.

وقال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما في مصر، الأب بطرس دانيال، إن “الديانة المسيحية ليست بها بيت طاعة، ولكن المسيحيين في مصر يخضعون لشريعة الدولة، وهي الشريعة الإسلامية”.

وأضاف: “الموضوع يخص قانون الأحوال الشخصية وملهوش علاقة بالديانة”.

وكان شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، أوضح خلال برنامج “الإمام الطيب”، على قناة dmc، أنه “لا يوجد بيت طاعة في الشريعة الإسلامية”، لافتا إلى أن “من أهم ما أكده العلماء في فقه المرأة إلغاء ما يعرف ببيت الطاعة إلغاء قانونيا قاطعا لا لبس فيه ولا غموض لما فيه من إهانة للزوجة”.

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وعلقت الفنانة هالة صدقي على استدعاء زوجها سامح سامي لها إلى “بيت الطاعة” بعدما طلقها على الهواء مباشرة من الولايات المتحدة.

ونشرت الفنانة، على حسابها بموقع “إنستغرام”، صورة من إنذار الدخول إلى الطاعة الذي تلقته.

وعلقت هالة صدقي بأسلوب ساخر قائلة: “خبر سيء لكل اللي تقدموا لي فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة on line”.

وأضافت: “أستأذنكم علشان أنزل أشتري الطشت والجلابية، بس حد عارف ممكن أجيب الولاد ولا لا، مقوله غراب البين طلعت كذب مفيش فراق ولا حاجة، بلاغ للعرسان لما أفض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة المسخرة بعينها”.

المصدر: “المصريون”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413888

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