تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنشاهد.. تدريبات عسكرية سعودية-أمريكية مشتركة في جدةكل الوطنالنيابة المصرية تردّ على التحفظ على أموال محمد رمضان ومصدر يكشف السببكل الوطنالأردن.. القضاء ينفي الحكم بالسجن 65 عاما على مواطن تخلف عن سداد ديونهكل الوطنالأزهر والكنيسة المصرية يعلقان على طلب هالة صدقي في “بيت الطاعة”كل الوطنالأردن.. توجيهات ملكية بنقل فتاتين من غزّة للعلاجكل الوطنعروس تتوفى بنوبة قلبية أثناء مراسم زفافها فتحل أختها محلها (صور)كل الوطن8 شروط لسفر العاملين المصريين إلى السعوديةكل الوطنالرئاسة اللبنانية: الحريري يسعى لتعطيل عملية تشكيل الحكومة والاستيلاء على صلاحيات الرئيسكل الوطنبالفيديو.. قطر تستعرض مجسمات ملاعب مونديال 2022 في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدوليكل الوطنولي العهد يتسلم رسالة خطية لخادم الحرمين من أمير الكويت (فيديو)

شاهد.. تدريبات عسكرية سعودية-أمريكية مشتركة في جدة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : الخميس 3 يونيو 2021 - 7:46 مساءً
شاهد.. تدريبات عسكرية سعودية-أمريكية مشتركة في جدة

كل الوطن – وكالات: استضافت قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة تدريبات مشتركة بين قوات مشاة البحرية السعودية والأمريكية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” بأن مناورات التمرين العسكري المختلط الخاص بتبادل الخبرات في الرماية بين مشاة القوات البحرية الملكية ومشاة البحرية الأمريكية اختتمت أمس الخميس.

اقرأ أيضا...

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التمرين جاء في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين القوات البحرية للدولتين وتطوير قدراتهما في مجال عمليات الأمن البحري في المنطقة.

المصدر: واس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413900

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.