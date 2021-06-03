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الفنان السعودي خالد سامي يعود إلى الحياة بعد توقف قلبه عن النبض

كل الوطن - فريق التحرير
2021-06-03T19:49:18+03:00
فنون ونجوممحليات
كل الوطن - فريق التحرير3 يونيو 2021آخر تحديث : الخميس 3 يونيو 2021 - 7:49 مساءً
الفنان السعودي خالد سامي يعود إلى الحياة بعد توقف قلبه عن النبض

كل الوطن – الرياض: قال تركي سامي، نجل الفنان السعودي خالد سامي، إن العناية الإلهية أنقذت والده بعد أن توقف قلبه، وعودة النبض إليه بعد 5 محاولات لإنعاشه.

وفي تغريدة عبر حسابه على “تويتر” قال تركي سامي: “اليوم كنت بفقد أبوي وربي لطف الحمدلله، وقف عنده القلب ورجع بعد خامس محاولة لإنعاشه وإنقاذ حياته والحمد لله رجع القلب ينبض”.

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وأضاف: “لكن الآن والدي غايب عن الوعي بانتظار النتائج والله يعديها علينا على خير، ما في كلام يوصف مشاعري حاليًا لكن والدي بأمس الحاجة لدعواتكم”.

المصدر: “صحيفة المرصد”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413903

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