الفنان السعودي خالد سامي يعود إلى الحياة بعد توقف قلبه عن النبض

كل الوطن – الرياض: قال تركي سامي، نجل الفنان السعودي خالد سامي، إن العناية الإلهية أنقذت والده بعد أن توقف قلبه، وعودة النبض إليه بعد 5 محاولات لإنعاشه.

وفي تغريدة عبر حسابه على “تويتر” قال تركي سامي: “اليوم كنت بفقد أبوي وربي لطف الحمدلله، وقف عنده القلب ورجع بعد خامس محاولة لإنعاشه وإنقاذ حياته والحمد لله رجع القلب ينبض”.

وأضاف: “لكن الآن والدي غايب عن الوعي بانتظار النتائج والله يعديها علينا على خير، ما في كلام يوصف مشاعري حاليًا لكن والدي بأمس الحاجة لدعواتكم”.

المصدر: “صحيفة المرصد”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413903