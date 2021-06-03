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إندونيسيا تلغي رحلات الحج لمواطنيها هذا العام

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : الخميس 3 يونيو 2021 - 7:56 مساءً
إندونيسيا تلغي رحلات الحج لمواطنيها هذا العام

كل الوطن – وكالات: أعلن وزير الشؤون الدينية الإندونيسي اليوم الخميس، أن جاكرتا ألغت رحلات الحج لمواطنيها للعام الثاني على التوالي هذا العام بسبب المخاوف المتعلقة بجائحة كوفيد-19.

وقال الوزير ياقوت خليل قوماس في مؤتمر صحفي إن السعودية لم تفتح رحلات الحج.

وتعد إندونيسيا أكبر دولة إسلامية بعدد سكان يتجاوز 260 مليون نسمة، قرابة 90% منهم مسلمون.

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وكانت السعودية أعلنت بوقت سابق عزمها إقامة شعيرة الحج في العام الجاري “وفق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية”، تحسبا لتفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أن المملكة “تضع صحة وسلامة الإنسان أولا” وتعتزم هذا العام إقامة شعيرة الحج “بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، وفق الضوابط والمعايير الصحية والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة”.

المصدر: رويترز

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413910

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