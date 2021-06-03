تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالفنانة المصرية آمال ماهر تعلن اعتزالها الغناءكل الوطنإندونيسيا تلغي رحلات الحج لمواطنيها هذا العامكل الوطنشاهد.. تدريبات عسكرية سعودية-أمريكية مشتركة في جدةكل الوطنالنيابة المصرية تردّ على التحفظ على أموال محمد رمضان ومصدر يكشف السببكل الوطنالأردن.. القضاء ينفي الحكم بالسجن 65 عاما على مواطن تخلف عن سداد ديونهكل الوطنالأزهر والكنيسة المصرية يعلقان على طلب هالة صدقي في “بيت الطاعة”كل الوطنالأردن.. توجيهات ملكية بنقل فتاتين من غزّة للعلاجكل الوطنعروس تتوفى بنوبة قلبية أثناء مراسم زفافها فتحل أختها محلها (صور)كل الوطن8 شروط لسفر العاملين المصريين إلى السعوديةكل الوطنالرئاسة اللبنانية: الحريري يسعى لتعطيل عملية تشكيل الحكومة والاستيلاء على صلاحيات الرئيس

الفنانة المصرية آمال ماهر تعلن اعتزالها الغناء

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : الخميس 3 يونيو 2021 - 10:01 مساءً
الفنانة المصرية آمال ماهر تعلن اعتزالها الغناء

كل الوطن – وكالات: فاجأت المطربة المصرية آمال ماهر، جمهورها بإعلانها اعتزال الغناء، مشيرة إلى أنها لا تعلم ما إذا كانت ستعود إلى الساحة الفنية أم لا.

وكتبت ماهر في منشور على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك”: “جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم، نظرا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي، أعلن ابتعادي تماما عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق لكل الزملاء”.

وأضافت “إن كنت سأعود مرة أخرى أم لا؟ فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط. فكل ما أفكر فيه حاليا هو ابتعادي فقط لا غير”.

اقرأ أيضا...

وتابعت: “بالنسبة لصدور ألبومي، الذي كنت قد أعلنت عنه فهو مؤجل لأجل غير مسمى، كنت في غاية الحماس لتقديمه لكم واجتهدت كثيرا، أكثر من أي وقت مضى، لكنها إرادة الله”.

وأعربت عن شكرها لكل من ساندها في رحلتها الفنية وفي حياتها، ولكل جمهورها العربي من المحيط للخليج.

وختمت قائلة: “شكرا لله عز وجل أولا وأخيرا ودائما. الإنسانة المصرية آمال ماهر”.

وإعلان الاعتزال هذا كان صادما، لأن الفنانة كانت قد أعلنت منذ فترة عن التحضير لألبوم جديد يحمل أسم “أصل الإحساس” ونشرت منه أغنية جديدة لها بعنوان “إديني فرصة” من كلمات الشاعر تركي آل شيخ (رئيس هيئة الترفيه السعودية)، وألحان عمرو مصطفى.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413913

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.