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أول تعليق من شريهان على إعلان تركي آل الشيخ عودتها للفن

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 3 يونيو 2021 - 10:05 مساءً
أول تعليق من شريهان على إعلان تركي آل الشيخ عودتها للفن

كل الوطن – وكالات: علقت الفنانة المصرية شريهان على إعلان رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ عودتها إلى الفن بعد انقطاعها لمدة طويلة.

وكتبت شريهان في تغريدة عبر “تويتر”: “عمل شاق… أتمنى أن ينال إعجاب جمهور الـshahidvod وmbc في جميع أنحاء العالم وجمهوري الحبيب.. ألف مبروك”.

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وكان آل الشيخ، قد أعلن عن عودة الفنانة شيريهان بعمل فني عبر منصة شاهد.

ونشر فيديو عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”، وعلق قائلا: “ترقبوا ..‏عودة النجمة الكبيرة شيريهان للأضواء بعد غياب سنين ‏في عمل مميز على منصة ⁦‪شاهد‬⁩ برعاية هيئة الترفيه”.

المصدر: “صدى البلد” + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413916

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