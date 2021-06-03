أول تعليق من شريهان على إعلان تركي آل الشيخ عودتها للفن

كل الوطن – وكالات: علقت الفنانة المصرية شريهان على إعلان رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ عودتها إلى الفن بعد انقطاعها لمدة طويلة.
وكتبت شريهان في تغريدة عبر “تويتر”: “عمل شاق… أتمنى أن ينال إعجاب جمهور الـshahidvod وmbc في جميع أنحاء العالم وجمهوري الحبيب.. ألف مبروك”.
عمل شاق … أتمنى أن ينال إعجاب جمهور ال mbc @shahidvod في جميع أنحاء العالم و جمهوري الحبيب. الف مبروك. https://t.co/bwE2Bnleh8
— Sherihan (@Sherihan) June 2, 2021
وكان آل الشيخ، قد أعلن عن عودة الفنانة شيريهان بعمل فني عبر منصة شاهد.
ونشر فيديو عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”، وعلق قائلا: “ترقبوا ..عودة النجمة الكبيرة شيريهان للأضواء بعد غياب سنين في عمل مميز على منصة شاهد برعاية هيئة الترفيه”.
المصدر: “صدى البلد” + RT
المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413916