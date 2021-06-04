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إمام المسجد النبوي: أخلصوا العمل لله والزموا الجماعة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 4 يونيو 2021 - 3:22 مساءً
إمام المسجد النبوي: أخلصوا العمل لله والزموا الجماعة

كل الوطن – الرياض: قال إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ د. أحمد بن طالب بن حميد – في خطبة الجمعة – : ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن : إخلاص العمل لله، والنصيحة لأولي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائهم.

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وأضاف : من كان همـه الآخرة : جمع الله شمله، وجعـل غنـاه فـي قلبـه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كان همـه الدنيا : فـرق الله أمره، وجعـل فقره بين عينيه، ولـم يأته مـن الدنيا إلا ما كتب له، فلا يمنعن رجل مخافة الناس أن يقول الحق إذا علمه، قال تعالى : ” إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون “.

وتابع : اعلموا أن المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى، لا يدري ما الله صانع فيه، وأجل قد بقي، لا يدري ما الله قاض عليه فيه، فليأخذ العبد لنفسه من نفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل المشيب، ومن الحياة قبل الموت، فما بعد الموت من مستعتب ولا بعد الدنيا إلا الجنة والنار، قال تعالى : ” يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون “.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413919

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