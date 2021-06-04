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هل يتعرض محمد رمضان للحبس بسبب فيديو التحفظ على أمواله؟ (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثفنون ونجومفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 37 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 4 يونيو 2021 - 3:40 مساءً
هل يتعرض محمد رمضان للحبس بسبب فيديو التحفظ على أمواله؟ (فيديو)

كل الوطن – وكالات: قال المحامي بالنقض عصام عجاج، إن نشر الفنان محمد رمضان فيديو حول التحفظ على أمواله من قبل الدولة المصرية يعرضه للعقوبة، بتهمة تكدير الأمن العام.

وأوضح أن العقوبة تتضمن إطلاق شائعات لا جدوى منها، وزعزعة الاستقرار، وإظهار الدولة بمظهر سيئ، خاصة أن إطلاق تلك العبارة بشكل عام وهي: “الدولة تحفظت على أموالي”، دون أن يخصها بالأموال الخاصة بالتعويض بأحد الأفراد، وهي قضية الطيار أشرف أبو اليسر، “يعد بمثابة دوافع القصد الجنائي لديه لإطلاق تلك الشائعات، بما تتوافر معه أركان الجرائم المشار إليها سابقا”.ذ

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وتابع أن “المتلقي لتلك العبارات وهو القارئ أو المشاهد للفيديو المنشور، سيأخذ النص على إطلاقه، وهو ما تتوافر معه أركان الجريمة كما قررناه سلفا”.

وأكد عجاج أنه يحق للنيابة العامة توجيه الاتهام لمحمد رمضان، كما يحق لها حبسه احتياطيا على هذه الجريمة بشكل مؤقت، لحين الحكم في القضية، وفقا لما تقرره النيابة العامة، واستنادا لقانون العقوبات.

وكان الفنان محمد رمضان، قد نشر أمس الخميس، مقطع فيديو، عبر حساباته الشخصية، بمواقع التواصل الاجتماعى، معلنا فيه أنه أبلغ بصدور قرار بالتحفظ على أمواله في أحد البنوك الشهيرة، حيث قال خلال مقطع الفيديو: “صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك قال لي إن الدولة تحفظت على فلوسك، قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي ايه المشكلة يعني”.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413932

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