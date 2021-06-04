خبير مصري يتحدث عن فشل إثيوبي في بناء سد النهضة (صور)

كل الوطن – وكالات: كشف الباحث المصري في شؤون المياه بجامعة القاهرة عباس شراقي، عن فشل إثيوبيا في إتمام الانشاءات الهندسية لتخزين 13.5 مليار متر مكعب من المياه.

وأوضح شراقي أن إثيوبيا فشلت في إتمام التخزين هذا العام، كما أنها فشلت في إتمام الإنشاءات الهندسية لتخزين 13.5 مليار متر مكعب، وسوف يتم تخزين 10 مليار متر مكعب سنويا خلال السنوات القادمة.

وأوضح أنه عقد مؤتمر علمي في جامعة أربا منش باقليم الجنوب الإثيوبي، وأعلن وزير المياه والري الإثيوبي آخر تطورات سد النهضة، وجاري العمل في سباق مع الزمن للانتهاء من بعض الأعمال الهندسية في البوابات الثلاثة عشر قبل التخزين القادم، وسوف يتم العمل على رفع الممر الأوسط إلى ارتفاع 573 متر بدلا من 595 متر، وسوف يتم الانتهاء من التخزين في يوليو القادم.

وأشار إلى أن التخزين الجديد يصل إلى حوالي 4 مليار متر مكعب يمكن تخزينها خلال الثلاثة أسابيع الأولى من يوليو كما حدث العام الماضي، ويمكن تشغيل أول توربينين في أغسطس.

ونوه بأنه ما كان مخطط ليتم هذا العام سوف يستكمل العام القادم أي رفع الممر الأوسط إلى 595 متر وتخزين حوالى 10 مليار متر مكعب ليصل إجمالي التخزين العام القادم 18.5 مليار متر مكعب، تظهر الصورة الأخيرة عدم زيادة المخزون الحالي من البحيرة الذي يبلغ 5 مليار متر مكعب، وسوف تمر مياه الفيضان بعد الاسبوع الثالث من يوليو من أعلى الممر الأوسط، ويمكن للسودان تفريغ جزء الآن من سد الروصيرص الذي يحتوي على حوالي 5 مليار متر مكعب بعد التأكد من محدودية التخزين هذا العام.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413934