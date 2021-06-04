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الأردن.. القبض على 3 أشخاص قتلوا شابا خلال مشاجرة في عمان

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 4 يونيو 2021 - 9:21 مساءً
الأردن.. القبض على 3 أشخاص قتلوا شابا خلال مشاجرة في عمان

كل الوطن – وكالات: ألقت قوات الأمن في الأردن، القبض على ثلاثة أشخاص قتلوا شابا مساء الخميس، إثر مشاجرة في منطقة جبل الزهور بالعاصمة عمان.

وقال مصدر أمني إن المواطن أسعف إلى مستشفى البشير الحكومي إثر تعرضه للضرب من قبل 3 أشخاص وما لبث أن فارق الحياة.

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وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية تحركت للمكان وتم التعرف على الأشخاص الفاعلين وتم ضبطهم واصطحابهم إلى المركز الأمني المختص.

وأشار إلى أنه تم إرسال الأشخاص المضبوطين إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر: “عمون”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413942

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