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قطر: اتهامنا بتمويل منظمات إرهابية هو جزء من حملة تضليل نتعرض لها

كل الوطن - فريق التحرير
2021-06-04T22:51:03+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 50 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 4 يونيو 2021 - 10:51 مساءً
قطر: اتهامنا بتمويل منظمات إرهابية هو جزء من حملة تضليل نتعرض لها

كل الوطن – وكالات: اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة، أن اتهام قطر بتمويل المنظمات الإرهابية هو جزء من حملة تضليل.

وقال خلال جلسة حوارية في منتدى الدوحة ضمن فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن “وجود علاقة جيدة مع حركة حماس في قطاع غزة لا يعني أن قطر تمولها، لكنها أنفقت مليارا و400 مليون دولار لإعادة إعمار غزة منذ 2012 وإسرائيل تعلم كيفية الإنفاق”.

وأكد أن اتهام إسرائيل لقطر بتمويل بعض المنظمات الإرهابية جزء من حملة تضليل تعرضت لها قطر.

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وأبدى بن عبد الرحمن استعداد بلاده للعب دور الوسيط النزيه في مختلف قضايا المنطقة، كما دعا إسرائيل للاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة.

وقال الوزير القطري إن “هناك توافقا بشأن المبادرة العربية واللجنة الرباعية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”، مضيفا أننا “بحاجة لرؤية حكومة إسرائيلية تقود عملية سلام تعترف بدولة فلسطينية عند حدود 1967، وإن أي سلوك يمضي في اتجاه توسيع المستوطنات وإخلاء سكان حي الشيخ جراح سيبقينا في دوامة التصعيد”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413946

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