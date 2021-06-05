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مسؤول مصري: الصدام بين مصر وإثيوبيا حتمي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : السبت 5 يونيو 2021 - 11:13 صباحًا
مسؤول مصري: الصدام بين مصر وإثيوبيا حتمي

كل الوطن – وكالات: اعتبر وزير الخارجية المصري الأسبق السفير نبيل فهمي أن صداما وصفه بـ”الحتمي” سيقع بين مصر وإثيوبيا جراء أزمة سد النهضة، معربا عن قلقه البالغ مما آلت إليه الأوضاع.

وقال في تصريحات لبرنامج “الجمعة في مصر” على شاشة “أم بي سي مصر”، إن “أزمة سد النهضة تكمن في أن التفاوض على مدار الفترات الماضية ظل على أساس محاولة فرض رأي على حساب آخر”.

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وأضاف، أن “إثيوبيا تحاول أن تقرر مصير مرور مياه عبر نهر ويعبر الحدود تجاه دول أخرى”.

وحذر فهمي من تبعات هذه السياسة التي تحاول ترسيخها إثيوبيا، والتي وصفها بـ”شديدة الخطورة”، مشيرا إلى أن “قبول هذا المبدأ خلال المرحلة الراهنة يعني أنه سيطبق في حالات أخرى، بما يخلق صداما حتميا”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413952

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