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بعد التحفظ على أمواله.. كم يبلغ دخل محمد رمضان من أغانيه على “يوتيوب”

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 42 ثانيةآخر تحديث : السبت 5 يونيو 2021 - 11:18 صباحًا
بعد التحفظ على أمواله.. كم يبلغ دخل محمد رمضان من أغانيه على “يوتيوب”

كل الوطن – الرياض- متابعات: أثار الفنان محمد رمضان جدلا كبيرا بعد إعلانه الخميس عن تحفظ الدولة المصرية على أمواله، وإعلانه كذلك عن احتفاظة بنفس قيمة هذه الأموال داخل منزله، ما جعل جمهوره يتساءل عن حجم ثروته.

وفي إطار حديث الفنان محمد رمضان عن تواجد بعض أمواله في منزله، أشار الكثيرون إلى مصدر رزق آخر للفنان محمد رمضان يدر له بالمال، وهي قناته عبر موقع الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب”.

وتحمل قناة محمد رمضان اسمه باللغة العربي والإنجليزية، وقد أنشئت يوم 31 أكتوبر 2014، ونُشر عليها حتى الآن 513 فيديو، تابعهم نحو 12.7 مليون شخص، بواقع تحقيق 4 بليون و14 مليون و224 ألف مشاهدة.

وبحسب موقع social blade، لم يذكر أرباح قناة محمد رمضان سواء الشهرية أو السنوية على عكس معظم قنوات المشاهير، لكن الموقع حدد على المستوى الافتراضي أن كل ألف مشاهدة تحقق أرباح ما بين 0.25 دولار إلى 4 دولارات أمريكية أي ما بين 3.92 جنيها 62.77 جنيها مصريا.

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ورغم أن المتخصص في أرباح القنوات الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي لم يذكر الأرباح الشهرية والسنوية لقناة محمد رمضان إلا أنه أوضح تفاصيل أرباحه اليومية من بينها أول 3 أيام في شهر يونيو الجاري، والتي هي على النحو التالي.

– 1 يونيو 2021.. حقق ما بين 477 دولار إلى 7.6 دولار، أي ما بين 7 آلاف و 484 جنيها إلى 119 ألف جنيها.

– 2 يونيو 2021.. حققت القناة ما بين 688 دولار إلى 11 ألف دولار، أي ما بين 10 آلاف إلى 172 ألف جنيها.

– 3 يونيو2021.. حققت ما بين 885 دولار إلى 14.2 دولار، أي ما بين 14 ألف إلى 222 ألف جنيها.

المصدر: “الوطن”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413955

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