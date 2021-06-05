بعد الحجز على أمواله.. هجوم حاد من عمرو أديب على محمد رمضان وتوضيح قانوني بهذا الشأن (فيديو)

كل الوطن – وكالات: هاجم الإعلامي المصري، عمرو أديب، الفنان محمد رمضان، على خلفية الفيديو الذي نشره رمضان حول حجز أمواله في أحد البنوك.

وقال عمرو أديب في برنامج “الحكاية”: من يومين الفنان محمد رمضان طلع علينا بفيديو غريب..تحس كده انو هو فكرنا هبل..فكرنا ما منفهمش..فكرنا بعصر ما فيهوش راديو..ما فيهوش تلفزيون..ما فيهوش حد يطلع بيان..هو فاكر انو الجمهور اللب بيتفرج عليه ما بيعرفش الحقيقية..

وأضاف: “للأسف محمد رمضان بقالو مدة ما حدش بيصدقوا”.

وعرض أديب مقطع فيديو لرمضان، أفاد فيه الفنان بأن الحكومة المصرية قامت بالتحفظ على أمواله داخل بنك شهير بالقاهرة، عبر حسابه على “إنستغرام”.الحكومة المصرية تتحفظ على أموال محمد رمضان، حيث صاحب المنشور بتعليق منه وقوله: “أنا ومالي مِلك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض”.

وتعليقا على ما نشره محمد رمضان، أضاف عمرو أديب: “السيد رمضان حب يعطينا انطباع انو ما بيعزش حاجة على بلده..وبيقول انو مصر حطت ايدها على فلوسه..انو البلد قامت الصبح، كانت مزنوقة في قرشين، مانتو عارفين مصارفينا كتير عندنا مشاكل..فناخد من مين؟ ناخد من محمد رمضان”.

وأكمل: “محمد رمضان بيضحك علينا كلنا ويقلك البلد حطت إيدها على فلوسي..البلد مالهاش دعوة في فلوسك، والبلد في غنى عن فلوسك، والبلد عايشة من غير فلوسك، الفلوس دي يا محمد فلوس الراجل اللي مات، الفلوس هي التعويض بتاع الطيار الراحل، أشرف أبو اليسر (الذي كان قد فصل من عمله بسبب رمضان، وتوفي)، يا راجل يا مفتري، الراجل مات مش كنت تروح تدي فلوسه لأهلو..يعني لازم تستنى ليحجزوا عالفلوس ويدوهم لأهله”.

واختتم حديثه قائلا: “أنا لسة عند ندري، يوم ما أكسب القضية، هحط الفلوس كلها وضعفهم لمستشفي أبوالريش ..ربنا يكرمنا بالقضاء العاجل”.

وفي سياق متصل، وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، أوضح حازم الطحاوي، رئيس الشركة المسؤولة عن تعويضات ورثة الطيار أشرف أبو اليسر، في قضية محمد رمضان، أن “الفنان محمد رمضان اتعدى وبيقلد الأخ بتاع “الله غالب”، بياخد العنوان ويحوره وبيني”، حكاية غير حقيقية”.

وأشار رئيس الشركة إلى أن “الموضوع ليس له علاقة بالدولة، ورمضان يتهمها اتهاما خطيرا”، موضحا أن “الشركة تعمل في استشارات الملكية الفكرية، حيث القضية كانت قضية ملكية فكرية، وأنه جرى حسم القضية لصالح الطيار وبموجب الحكم، وأي شخص له حكم تعويض من حقه يطلب من المحكمة تنفيذ الحكم، وهو ما حدث”.

وكشف حازم الطحاوي، أن “المحكمة أمرت بتنفيذ الحكم، وتم الذهاب للبنك والحجز على أموال الحكم لصالح ورثة الطيار من حساب الفنان محمد رمضان، وأن الفنان محمد رمضان كان قال لأشخاص مقربين له أن الحكم سقط بعد وفاة الطيار أشرف أبو اليسر”، لافتا إلى أنه “ينتظر إخطارا من البنك من المحكمة الاقتصادية بموعد لاستلام الأموال لورثة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413959