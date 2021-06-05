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وزير الخارجية القطري يكشف سبب عدم تطبيع الدوحة مع إسرائيل

كل الوطن - فريق التحرير
2021-06-05T13:40:13+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : السبت 5 يونيو 2021 - 1:40 مساءً
وزير الخارجية القطري يكشف سبب عدم تطبيع الدوحة مع إسرائيل

كل الوطن – وكالات: قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه من غير المرجح أن تطبع الدوحة العلاقات مع إسرائيل “ما لم يتم حل النزاع مع الفلسطينيين”.
وأضاف في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية أن “السبب الرئيسي لعدم وجود علاقات بين قطر وإسرائيل هو احتلال الأراضي الفلسطينية. السبب لا يزال قائما، وليس هناك خطوة أو أي أمل نحو السلام حتى الآن، لم نر أي ضوء في نهاية النفق”.

وأشار إلى أن إقامة علاقات مع إسرائيل لن تحل المشاكل طويلة الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، مضيفا: “أعتقد أنه يجب علينا معالجة الصراع أولا، ثم نتخذ الخطوة لتحقيق السلام مع إسرائيل”.

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وفي حديثه عن علاقة الدوحة مع الدول العربية، أكد أنه متفائل بتحسن العلاقات مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

المصدر: “سي إن بي سي”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413962

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