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الكويت.. النيابة تحقق في الدفعة الأخيرة من “غسيل أموال المشاهير”

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : السبت 5 يونيو 2021 - 2:50 مساءً
الكويت.. النيابة تحقق في الدفعة الأخيرة من “غسيل أموال المشاهير”

كل الوطن – وكالات: أفادت صحيفة “القبس” الكويتية بأن النيابة العامة تحقق في ملفات الدفعة الأخيرة من المشاهير المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “غسيل أموال المشاهير” بالكويت.

وعلى الرغم من رفع النيابة لتجميد حسابات عدد من المشاهير المتهمين خلال الشهر الماضي، والتوقعات بحفظ النيابة لقضاياهم مستقبلا، إلا أن الدفعة الأخيرة المكونة من 5 متهمين، لا تزال التحقيقات جارية معهم على قدم وساق.

وأكد مصدر مطلع لـ “القبس” أن التحقيقات قد تستمر لأسابيع أخرى، نظرا لضخامة الأموال المشبوهة، وتعقيدات خيوط القضية.

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وأحالت النيابة العامة بالكويت مؤخرا ملف العديد من مشاهير “السوشيال ميديا” الذين طالتهم اتهامات غسيل الأموال، إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم وبيان مدى شرعية هذه الأموال.

كما وجهت النيابة بتجميد الأرصدة البنكية ومنع السفر بحق هؤلاء المشاهير المتهمين بغسل الأموال.

المصدر: “القبس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413971

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