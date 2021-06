الطبيب البرازيلي المتحرش يظهر بفيديو جديد يعتذر فيه للفتاة المصرية والأخيرة ترد

كل الوطن – وكالات: تداول معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر فيه الطبيب البرازيلي الذي نشر فيديو تحرش بفتاة مصرية، وهو يقدم لها الاعتذار.

وجاء مقطع الفيديو بعد ساعات من توجيه زوجة البرازيلي رسالة اعتذار رسمية للفتاة ومصر، كتبتها باللغة العربية والبرتغالية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

اعتذار المتحرش البرازيلي للفتاة المصرية التي تحرش بها

The Brazilian harasser's apoligy to the Egyptian girl he harassed

A apolígie do assediador brasileiro à garota egípcia que ele assediou pic.twitter.com/xendhr3hYC

— Abdelrahman ElGendy (@El_Gendy_95) June 5, 2021