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مشروب بسيط ثبت أنه يحرق الدهون الحشوية!

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : السبت 5 يونيو 2021 - 6:47 مساءً
مشروب بسيط ثبت أنه يحرق الدهون الحشوية!

كل الوطن – وكالات: تُعرف الدهون الحشوية بأنها تُخزّن بالقرب من الأعضاء الحيوية في الجسم، مثل الكبد والأمعاء، ويمكن أن تسبب دهون البطن اضطرابات أيضية خطيرة.
ولحسن الحظ، يمكن إجراء تعديلات غذائية بسيطة قد تساعد في تقليل الدهون الحشوية.

وقال خبراء إن خل الرمان، وهو عنصر أساسي كوري يتضمن مزج ملعقة كبيرة من الخل في عصير الرمان، يمكن أن يساعد في التخلص من الدهون المزعجة.

وبحثت دراسة نُشرت في مجلة Functional Foods، عن دور مشروب خل الرمان في مكافحة السمنة.

وتلقت النساء ذوات الوزن الزائد إما خل الرمان أو دواء وهميا لمدة ثمانية أسابيع. وبنهاية الدراسة، أدى شرب خل الرمان إلى انخفاض في كتلة الدهون الحشوية.

وربط الباحثون هذا التأثير، بتفعيل المشروب لـ “AMPK”، الذي يُشار إليه عادة بالمنظم الرئيسي لعملية التمثيل الغذائي. ويزيد الإنزيم من حرق الدهون المخزنة.

وخلصوا إلى أن “خل الرمان قد يكون بمثابة منشط ممتاز لـ AMPK”.

ويعد التركيز على مكونات غذائية معينة أمرا مهما، ولكن لتعزيز مكاسب عناصر معينة، يجب أن تنظر إلى نهجك الغذائي العام.

وإذا كنت ترغب في تقليل دهون بطنك، فستحتاج إلى حرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلكه، وتناول الأنواع المناسبة من الطعام.

ويقول موقع Bupa إن ما يلي يمكن أن يساعدك في تحقيق ذلك:

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• تأكد من تناول نظام غذائي متوازن. حاول أن تأكل ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضروات كل يوم، وقم بتضمين الأطعمة النشوية الغنية بالألياف في وجبات الطعام.

• تناول بعض منتجات الألبان قليلة الدسم أو مشروبات الصويا المدعمة بالكالسيوم.

• تناول المزيد من الفاصوليا والبقول والأسماك والبيض.

• تناول كميات قليلة من الزيت غير المشبع.

• اشرب ستة إلى ثمانية أكواب من الماء كل يوم.

• تجنب إضافة الملح أو السكر إلى وجباتك.

ويضيف Bupa: “توقف عن المشروبات الرياضية والمشروبات المحلاة بالسكر والأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكثير من السكر المضاف. اعلم أن الخيارات قليلة الدسم قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف فيها”.

وبالإضافة إلى تحسين نظامك الغذائي، تعتبر التمارين جزءا لا يتجزأ من فقدان الدهون الحشوية.

ويقول “هارفارد هيلث” إن نقطة الانطلاق لمحاربة دهون البطن هي النشاط البدني المعتدل الشدة، الذي يرفع من معدل ضربات قلبك ويجعلك تتنفس بشكل أسرع ويشعرك بالدفء.

المصدر: إكسبريس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413979

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