تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالانتقادات تجبر شركة “لويس فيتون” للأزياء على سحب وشاح الكوفية الفلسطينية من معروضاتهاكل الوطنمصر.. شاهدة عيان تكشف تفاصيل جديدة حول اعتداء الفنان أحمد سعد على شاب بمحطة وقودكل الوطنمشروب بسيط ثبت أنه يحرق الدهون الحشوية!كل الوطنطبيب يوضح الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزنكل الوطنوزير الخارجية القطري يكشف سبب عدم تطبيع الدوحة مع إسرائيلكل الوطنبعد الحجز على أمواله.. هجوم حاد من عمرو أديب على محمد رمضان وتوضيح قانوني بهذا الشأن (فيديو)كل الوطنبعد التحفظ على أمواله.. كم يبلغ دخل محمد رمضان من أغانيه على “يوتيوب”كل الوطنمسؤول مصري: الصدام بين مصر وإثيوبيا حتميكل الوطنالزعيم الكوري الشمالي في أول ظهور علني له منذ شهركل الوطنقطر: اتهامنا بتمويل منظمات إرهابية هو جزء من حملة تضليل نتعرض لها

الانتقادات تجبر شركة “لويس فيتون” للأزياء على سحب وشاح الكوفية الفلسطينية من معروضاتها

كل الوطن - فريق التحرير
2021-06-05T23:23:01+03:00
عربي ودوليمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : السبت 5 يونيو 2021 - 11:23 مساءً
الانتقادات تجبر شركة “لويس فيتون” للأزياء على سحب وشاح الكوفية الفلسطينية من معروضاتها

كل الوطن – وكالات: سحبت دار الأزياء الفرنسية الشهيرة “لويس فيتون” وشاحا من رفوفها الافتراضية بعد اتهامات بـ”الاستيلاء الثقافي” على الكوفية الفلسطينية الشهيرة.

ونقلت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية أن الدار سحبت الوشاح البالغ سعره 705 دولارات بعد رد فعل غاضب ضد تصميمه المستوحى من الكوفية الفلسطينية.

وكانت الشركة قد وصفت الوشاح بأنه مستوحى من الكوفية وعليه توقيعات الدار، ومصنوع عبر “تقنية نسج الجاكار المستخدمة لإنشاء أنماط مونوغرام معقدة على قاعدة من القطن والصوف والحرير”.

اقرأ أيضا...

وأشارت “إن بي سي نيوز” إلى أن الكوفية تحظى بشعبية في العالم العربي، وينظر إليها في بعض الأوساط على أنها رمز للقومية الفلسطينية.

ونقل تقرير الشبكة أن مدونة الموضة دايت برادا انتقدت الوشاح وتوقيت إصدراه الذي يتزامن مع المواجهات الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطنيين التي خلفت مئات القتلى.

وقال نهاد عوض المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إن “التوقيت سيئ، إذ قتلت عائلات بأكملها، وقتل مئات الأشخاص، وأصيب الآلاف في أعمال عنف في غزة”.

وأضاف أن “الاستيلاء على الكوفية أمر سيئ للغاية خلال هذا التوقيت في محاولة لكسب المال”.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413986

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.