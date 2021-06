الانتقادات تجبر شركة “لويس فيتون” للأزياء على سحب وشاح الكوفية الفلسطينية من معروضاتها

كل الوطن – وكالات: سحبت دار الأزياء الفرنسية الشهيرة “لويس فيتون” وشاحا من رفوفها الافتراضية بعد اتهامات بـ”الاستيلاء الثقافي” على الكوفية الفلسطينية الشهيرة.

While @Google considers #Palestinian Kuffeyeh "terrorism", @LouisVuitton decided to support ethnic cleansing, #apartheid & cultural appropriation by exploiting #Gaza children's blood & #SaveSheikhJarrah buzz to sell WHITE & BLUE PALESTINIAN kuffeyeh! #BoycottLouisVuittonpic.twitter.com/Vg9z6hrNSV

— Omar Ghraieb🇵🇸 (@Omar_Gaza) June 2, 2021