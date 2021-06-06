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أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بعد الحجز على أمواله

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : الأحد 6 يونيو 2021 - 2:43 مساءً
أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بعد الحجز على أمواله

كل الوطن – وكالات: استنكرت النائبة المصرية إيناس عبدالحليم، الفيديو الخاص بالفنان محمد رمضان، والذي تم نشره على صفحته، ويؤكد فيه أن البنك الذي يتعامل معه حجز على أمواله دون أن يكشف عن سبب الحجز.

وقالت إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب إن ما حدث هو حكم قضائي بسبب الطيار المتوفي أبواليسر ولا دخل للدولة فيه.

وأكدت خلال بيان، أن رمضان “لديه إصرار كامل أن يصدر للمواطنين أن الحكومة تقوم بحجز أموالهم خلال الفترة المقبلة، مما يضعف ثقة المواطن في إيداع أمواله في البنوك المصرية”، لافتة إلى أن “هذا الفعل الإجرامي سيؤثر على الاقتصاد المصري وحركة البورصة المصرية فضلا عن تأثيره السلبي على تنفيذ المشروعات التي تقوم بها الدولة ونجحت بها خلال السنوات الماضية”.

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وأوضحت، أنه “لا بد أن يدرك الجميع أن الفنان شخص مسؤول، كل كلمة لا بد أن تكون محسوبة أولا قبل أن ينطق بها، مطالبة بمحاسبته بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفق مواد القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات”.

وكان الفنان محمد رمضان أثار جدلا كبيرا بعد إعلانه الخميس عن تحفظ الدولة المصرية على أمواله، وإعلانه كذلك عن احتفاظه بنفس قيمة هذه الأموال داخل منزله.

المصدر: المصري اليوم

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=413994

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