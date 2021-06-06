الإعلام اليمني يثور غضبا بعد ثلاثية السعودية: “عار على جبينكم”

كل الوطن – وكالات: ثار سخط الإعلام اليمني نحو الاتحادين اليمني والآسيوي لكرة القدم، بسبب تجاهلهما وفاة مدرب منتخب بلادهم سامي نعاش متأثرا بإصابته بفيروس كورونا قبل نحو 20 يوما.

وجاء ذلك في مواجهة المنتخب السعودي، التي انتهت بفوز الأخضر بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما السبت بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

وعبر إعلاميون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم بسبب عدم وقوف المنتخبين دقيقة حزن على مدرب المنتخب اليمني النعاش أو حتى ارتداء اللاعبين للشارات السوداء على أيديهم تقديرا للمدرب الراحل.

وقال رئيس الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي جميل طربوش عبر حسابه على “فيسبوك”: “أسوأ من عدم الوقوف دقيقة حداد على مدرب المنتخب السابق المغفور له بإذن الله تعالى الكابتن سامي النعاش، عدم ربط شريط أسود على كتف كل لاعبي المنتخب”.

وأكمل: “إذا كان إهمال الطلب من الاتحاد الآسيوي في الوقوف دقيقة حداد غير مقبول، فماذا نسمي إهمال ربط شارة سوداء على كتف كل اللاعبين؟”.

بدوره اعتبر الإعلامي بوكالة سبأ منصور الدبعي تجاهل وفاة النعاش فشلا إداريا يضاف إلى الفشل الذي يلازم اتحاد الكرة قائلا: “عيب عيب جدا، بل وصمة عار على جبينكم أن يخوض اللاعبون اللقاء دون شارة سوداء حزنا على رحيل المدرب سامي نعاش”.

وجرت المباراة على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات.

واقترب المنتخب السعودي كثيرا من حسم بطاقة التأهل بعد أن رفع رصيده في الصدارة إلى 14 نقطة، فيما توقف رصيد المنتخب اليمني عند 5 نقاط في مؤخرة الترتيب.

المصدر: “فيسبوك”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414008