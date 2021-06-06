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استشاري طب سعودي: نسبة التعرض لحادث مروري بسبب الجوال 10 أضعاف مدمني الكحول

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : الأحد 6 يونيو 2021 - 5:40 مساءً
استشاري طب سعودي: نسبة التعرض لحادث مروري بسبب الجوال 10 أضعاف مدمني الكحول

كل الوطن – الرياض: أكد فهد العريفي، استشاري طب الطوارئ سابقا في السعودية، رئيس مبادرة “‫#لا_ياخذك” لتقليل الإدمان الرقمي، أن “قدراتنا على التواصل بدون جوال بدأت تضعف”.

وخلال حديثه لبرنامج “من السعودية”، وشرحا لتفاصيل هذه الحالة، قال فهد العريفي إن “نسبة تعرضك لحادث مروري أثناء استخدام الجوال تبلغ 10 أضعاف شخص شارب الكحول”.

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وأضاف: “نسبة إدمان الجوال للشباب بلغت 80 %”، مشيرا إلى أنه “من خلال دراسة تبين أننا نأخذ الجوال من جيوبنا أو من الأماكن الموضوعة فيه 286 مرة في اليوم، وبالتالي نحن نرفع الجوال كل دقيقتين ونصف الدقيقة”.

جدير بالذكر أن حساب متلازمة الإدمان الرقمي في “تويتر” ‏(@DAS_SA_2021) هو مبادرة تسعى لاكتشاف الإنسان من خلال قوة التركيز، والتحذير من الإدمان الرقمي الذي نحمله بين أيدينا الآن.

المصدر: سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414011

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