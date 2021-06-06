مستشفى المدينة: خلل في لوحة التوزيع أدى لانخفاض الأكسجين وإخلاء المرضى

كل الوطن – الرياض: قالت صحة المدينة المنورة في بيان لها حول حادثة انخفاض الأكسجين في مستشفى المدينة المنورة يوم الثلاثاء الماضي ونقل المرضى للمستشفيات عبر مركبات الإسعاف : إن ماحدث عبارة عن خلل في لوحة توزيع الأكسجين بالمستشفى وقـد ثم اكتشافه مـن خـلال نظام الإنذار المبكر وجرى على الفور مباشرة غرفة القيادة والتحكم لهذا الحدث وتنفيذ خطة الطوارئ داخل المستشفى بإعادة توزيع المرضى داخـل الأقسام وتوفير اسطوانات أكسجين وأجهـزة تنفس صناعي متنقلة لكل مريض على حده كإجراء احتياطي لضمان تقديم الاحتياج المطلوب له عند حدوث أي خلل كما تم بعد ذلك نقل مرضى الحالات الحرجة إلى المستشفيات الأخرى كتدبير احتـرازي حسب خطة الطواريء كما تود الإيضاح أنه تم تشكيل لجنة هندسية وبمشاركة شركات متخصصـة فـي أنظمـة الغـازات الطبية حيث أجـرت تقييـم كامل للمستشفى والأنظمة الموجودة والتأكد من سلامة الأنظمة كمـا تـم تعميد شركة متخصصة في أنظمـة الغـازات الطبية لرفع قدرة شبكة الغازات في بعض الأقسام في المستشفى كما تؤكد صحة المدينة المنورة أنه جاري العمل على إعادة التنويم بالمستشفى بعد اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة وتجربة جميع الأنظمـة ومراجعـة أدائهـا وبمـا يكفـل صحة وسلامة المرضى وتجويد الخدمات المقدمة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414014