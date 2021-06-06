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بينهم طفل.. مقتل 14 مدنياً في قصف الحوثيين بصاروخ باليستي على مأرب

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : الأحد 6 يونيو 2021 - 5:57 مساءً
بينهم طفل.. مقتل 14 مدنياً في قصف الحوثيين بصاروخ باليستي على مأرب

كل الوطن – وكالات: أعلنت السلطات الرسمية في محافظة مأرب اليمنية مقتل وجرح 19 مدنياً بينهم أطفال في قصف حوثي على حي سكني بمركز المحافظة.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): إن ميليشيا الحوثي استهدفت محطة وقود في حي الروضة شمال مدينة مأرب بصاروخ بالستي وطائرة مفخخة أثناء تجمع عشرات السيارات، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل أسفر عن مقتل 14 مدنياً بينهم طفلة في الخامسة من عمرها وإصابة 5 آخرين بينهم طفل، فضلا عن احتراق 7 سيارات وسيارتَي إسعاف هرعت لإسعاف الضحايا إثر استهدافها بطائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بعد دقائق من إطلاق الصاروخ.

ونددت السلطات في المحافظة بالجرائم الإرهابية المتواصلة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المدنيين والنازحين في محافظة مأرب بشكل متعمد وممنهج.

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وشدد مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة عبد ربه جديع على ضرورة تدخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لحماية أكثر من 3 ملايين نازح ومقيم بمأرب من إرهاب الميليشيا ووقف جرائمها المروعة بحقهم.

وقال جديع: إن هذه الممارسات العدائية الحوثية الإرهابية بحق المدنيين والنازحين والممتلكات العامة والخاصة في محافظة مأرب هي جرائم حرب ولن تسقط بالتقادم.

وعلى الصعيد ندد المرصد الأورومتوسطي بالهجوم، ودعا في بيان الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة في محادثات السلام إلى التحرك فورًا لإجبار الحوثيين على وقف استهداف المدنيين، ومحاسبة الجناة.

كما دعا تحالف رصد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لاتخاذ إجراءات ملموسة ضد ميليشيا الحوثي لإيقاف جرائمها التي تنتهك جميع المواثيق وقوانين حقوق الإنسان الدولية.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414017

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