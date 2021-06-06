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مصر.. تجديد حبس “يوتيوبر شهير” 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : الأحد 6 يونيو 2021 - 7:29 مساءً
مصر.. تجديد حبس “يوتيوبر شهير” 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

كل الوطن – وكالات: قررت الدائرة الثالثة إرهاب في محاكم طرة بمصر تجديد حبس “اليوتيوبر” شادي سرور 45 يوما على ذمة القضية رقم 488 أمن دولة عليا، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة العامة لسرور تهم “نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها”.

وتضم القضية رقم 488 العديد من الشخصيات، إذ تحقق النيابة مع 12 متهما آخرين ملاحقين بالتهم المنسوبة لسرور، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق.

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والمتهمون المعلن عن أسمائهم حتى الآن، هم “كمال خليل وحازم حسني، وحسن نافعة، وماهينور المصري، وإسراء عبد الفتاح، وخالد داوود، وعمرو إمام، وحسام الصياد، والصحفية سولافة مجدي”.

يذكر أن السلطات المصرية قبضت على عدة مواطنين في شهر مارس 2019، على خلفية حملة “الصفافير” التي أطلقها الإعلامي معتز مطر على إحدى القنوات الفضائية ضد النظام الحاكم، وتتلخص في إطلاق الصفارات في وقت واحد كتعبير عن الاحتجاج على الدولة المصرية.

ووجهت لشادي سرور بالإضافة إلى تهمته في “قضية الصفافير” عدة تهم أخرى، بينها الإلحاد، حيث نشر فيديو في 15 فبراير 2019، أعلن فيه عن تركه للإسلام عبر منشور على صفحته الموثقة على “فيسبوك”.

المصدر: “المصري اليوم”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414021

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