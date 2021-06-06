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البرلمان العربي يدين المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في مأرب اليمنية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-06-06T23:13:57+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ساعاتآخر تحديث : الأحد 6 يونيو 2021 - 11:13 مساءً
البرلمان العربي يدين المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في مأرب اليمنية

كل الوطن – وكالات: أدان البرلمان العربي، المجزرة الدموية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب في اليمن، والتي أدت إلى مقتل 17 شهيداً وعشرات الجرحى من المدنيين الأبرياء.

وشدد البرلمان العربي، أن هذه الجرائم الإرهابية التي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وتستوجب محاكمة دولية عاجلة لمرتكبيها، مؤكداً أنها تأتي امتدادا للجرائم والاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني وخاصة في محافظة مأرب، وهو ما يمثل انتهاكا جسيما واستخفافا شديدا بكافة الأعراف والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية وخاصة القانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية المدنيين.

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وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري واتخاذ مواقف حاسمة لوقف هذه الجرائم الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، التي تعكس إصرارها وامعانها في تقويض كافة الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة سياسيا، والاستمرار في تحديها السافر للمجتمع الدولي.

وأعرب البرلمان العربي عن خالص تعازيه ومواساته للشعب اليمني ولأسر الضحايا في شهداء هذه المجزرة الإرهابية، متمنيا الشفاء العاجل لكافة المصابين.

وأكد البرلمان العربي تضامنه ووقوفه التام مع الجمهورية اليمنية ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجرائم والأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414022

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