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لبنان.. مصرع شاب سوري أثناء ممارسته هواية القفز عن صخرة الروشة (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-06-06T23:15:24+03:00
جرائم وحوادثفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الأحد 6 يونيو 2021 - 11:15 مساءً
لبنان.. مصرع شاب سوري أثناء ممارسته هواية القفز عن صخرة الروشة (فيديو)

كل الوطن – وكالات: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب يقفز من صخرة الروشة الشهيرة في العاصمة اللبنانية بيروت، ارتطم بمركب كان يعبر مغارة الصخرة.

وأعلن الدفاع المدني اللبناني عن مقتل الشاب وإصابة آخر في الحادث.

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وقال الدفاع المدني إن “عناصره عملوا على انتشال جثة شاب من التابعية السورية قضى جراء قفزه عن صخرة الروشة – بيروت، وسقوطه على مواطن أثناء مروره داخل زورق سياحي تحت الصخرة”.

وأضاف أنه “تم نقل الجثة إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي والجريح إلى مستشفى الجامعة الأمريكية لتلقي العلاج اللازم”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414034

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