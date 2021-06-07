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خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 160 قاضياً بوزارة العدل

كل الوطن - فريق التحرير
2021-06-07T16:36:13+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الإثنين 7 يونيو 2021 - 4:36 مساءً
خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 160 قاضياً بوزارة العدل

كل الوطن – واس: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، أمره الكريم بترقية وتعيين 160 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

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وأوضح معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله-، بمرفق القضاء.

وسأل معاليه المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله-، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414043

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