تصنيف أول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر

كل الوطن – واس: أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اليوم، شهادة فسح وتصنيف لأول فيلم سعودي معفى من المقابل المالي على التذاكر، وهو فيلم الرسوم المتحركة “الرحلة” من إنتاج شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك الخيرية”.

وكان مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع قد أصدر في أبريل 2021 قراراً بالموافقة على إعفاء الأفلام السينمائية المحلية من أي مقابل مالي للهيئة، وذلك دعمًا من الهيئة وهيئة الأفلام لمنتجي الأفلام السينمائية المحليين والفنانين وصـُناع المحتوى المحلي.

وتأتي هذه المبادرة بدعم كل من صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام، ومعالي وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، حيث تسعى الهيئتان للوصول إلى صناعة سينما سعودية قادرة على المنافسة العالمية ولتكون رافداً إستراتيجياً من روافد الاقتصاد الوطني.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414049