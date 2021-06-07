د. عبدالمجيد الجلاَّل: رأي عام أوروبي جديد يتبلور ضد إسرائيل!

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية نص الرسالة التي حظيت بتوقيع أكثر من 50 من السياسيين الأوروبيين ، بينهم رؤساء دول ، ورؤساء حكومات ، وتضمنت دعماً واضحاً ، وغير مسبوق ، للمحكمة الجنائية الدولية ، في تحقيقاتها عن جرائم حرب مُحتملة ، في الأراضي الفلسطينية المُحتلة ، ورفضت محاولات تشويه سمعة المحكمة ، واتهامها بمعاداة السامية ، والتأكيد على أنَّ ولايتها على هذه الأراضي ، ولاية شرعية مُنبثقة من القرارات الدولية ، لجهة وقف الانتهاكات وجرائم الحرب فيها .

ومن السياسيين ، الموقعين على هذه الرسالة مفوض السياسة الخارجية السابق لدى الاتحاد الأوروبي فرانسيسكو خاڤيير سولانا دي مدرياگا ، والرئيسة الايرلندية السابقة ماري روبنسون ، ورئيس وزراء فرنسا السابق ليونيل جوسبان !

أشاد الموقعون على محتوى الرسالة ، بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن ، برفع العقوبات ، التي فرضها ، سلفه دونالد ترامب ، على المحكمة الجنائية الدولية ، بما سوف يُسهم في تسهيل مهماتها الجنائية ، لملاحقة ومحاسبة كل المُنتهكين لحقوق الإنسان ، والمتورطين في جرائم الحرب والإبادة .

من جهةٍ أخرى ، أكدَّ الموقعون على أهمية استمرار رسالة السلام ، والأمن المُستدام ، التي يضطلع بها المجتمع الدولي ، وأنَّ إنجاز هذه الرسالة ، بصورة ناجحة ، يستلزم المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة ، للحقوق ، في الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي .

والسؤال الذي يطرح نفسه ، ماذا يعني هذا الموقف الأوروبي غير المسبوق ؟

هل هي بداية لمرحلة جديدة ، لتشكيل رأي عام أوروبي ، تجاه كل الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ، وهو ما نأمله ، أم مجرد ظاهرة صوتية ، لا تلبث أن تفقد زخمها خلال الزمن !

في سياق آخر ، وكعادة إسرائيل ، في استهداف من يتصدى لعدوانها وإجرامها ، وانتهاكاتها المٌستمرة لحقوق الفلسطينيين ، في أراضيهم وممتلكاتهم ، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية، بمعاداة السامية ، وبعدم اختصاصها في النظر بجرائم الحرب ، والشيء نفسه ، فعلته ، مع مجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة، عقب تصويته قبل نحو أسبوع ، لصالح إنشاء لجنة تحقيق دولية ، بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان ، في الأراضي الفلسطينية المُحتلة !

بالمناسبة ، المحكمة الدولية الجنائية ، تُعد أول هيئة قضائية دولية ، تحظى بولاية عالمية ، لمحاكمة مُرتكبي جرائم الحرب والإبادة ، ومن ذلك جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المُحتلة !

خلاصة القول ، إسرائيل تفقد تدريجياً التعاطف الدولي ، معها ، وبدأت الأصوات تعلو في الغرب بضرورة التعاطي الإنساني والسياسي مع الحقوق الفلسطينية ، وفضح السياسات الإسرائيلية العدوانية ضدهم ، ومن المتوقع أن يزداد زخم هذه الأصوات ، في المستقبل القريب ، خاصة إذا كانت المواقف العربية والإسلامية تتماهى إيجابياً ، مع هذه المتغيرات غير المسبوقة ، بشأن القضية الفلسطينية .

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414052