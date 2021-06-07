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الدمام.. شاب يطعن 3 أشخاص داخل مجمع تجاري (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-06-07T17:37:36+03:00
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 41 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 7 يونيو 2021 - 5:37 مساءً
الدمام.. شاب يطعن 3 أشخاص داخل مجمع تجاري (فيديو)

كل الوطن – الرياض – متابعات: شهد أحد المجمعات التجارية بمدينة الدمام في السعودية، حادثة طعن من قبل شاب، وكان ضحيتها 3 من رجال الحراسات الأمنية بالمجمع أحدهم في حالة خطيرة، وفق صحيفة “سبق” السعودية.

وفي التفاصيل، نقلت “سبق” عن مصادر قولها: “حضرت أم وبنتها لإحدى بوابات المجمع، وطلب رجل الحراسات الأمنية من الأم وابنتها إبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول، واكتشف رجل الحراسات أن تطبيق توكلنا يحتاج إلى تحديث، فطلب الوقوف بجانب بوابة الدخول لغرض عدم تعطيل دخول المتسوقين لحين تحديث توكلنا”.

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وأوضحت المصادر قائلة: “بعد التحديث دخلت الأم وابنتها للمجمع، وبعد يومين وتحديدا يوم السبت الماضي، وصل شاب إلى نفس البوابة التي دخلت منها الأم والبنت وسأل عن رجل الحراسات الأمنية الذي قام بإيقاف الأم وابنتها، واستدرج الشاب رجل الحراسات الأمنية وقام بالاعتداء عليه بالضرب وهرب داخل المجمع”.

وأكملت: “بعد متابعته من خلال كاميرات المجمع، تم تحديد موقعه وحاول عدد من رجال الحراسات الأمنية إيقافه فقام بالاعتداء عليهم بالضرب والطعن من خلال سكين نتج عنها إصابة 3 من رجال الحراسات الأمنية أحدهم في حالة خطيرة”.

في حين أنه تم إلقاء القبض على المعتدي على الفور من قبل الجهات الأمنية لإكمال اللازم، ونقل المصابين للمستشفى.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414054

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