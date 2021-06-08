تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنكندا: مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة بحادث دهس متعمّدكل الوطنمحتجون يقتحمون مبنى وزارة الاقتصاد في بيروتكل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: رأي عام أوروبي جديد يتبلور ضد إسرائيل!كل الوطنمشادات في مجلس النواب المصري بعد اتهامات حول تمويل سد النهضةكل الوطنإطلاق سراح الناشطة الفلسطينية منى الكرد واستمرار التحقيق مع شقيقها (فيديو)كل الوطنأربعة أنواع مختلفة من الألم ينتجها ارتفاع مستوى السكر في الدم!كل الوطنالبرلمان العربي يدين المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في مأرب اليمنيةكل الوطنبينهم طفل.. مقتل 14 مدنياً في قصف الحوثيين بصاروخ باليستي على مأربكل الوطناستشاري طب سعودي: نسبة التعرض لحادث مروري بسبب الجوال 10 أضعاف مدمني الكحولكل الوطنالإعلام اليمني يثور غضبا بعد ثلاثية السعودية: “عار على جبينكم”

كندا: مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة بحادث دهس متعمّد

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 12:51 صباحًا
كندا: مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة بحادث دهس متعمّد

كل الوطن – وكالات: أعلنت الشرطة الكندية عن مقتل أربعة أفراد من عائلة مسلمة في كندا بحادث دهس متعمد بواسطة شاحنة، مشيرة إلى أنه تم استهداف العائلة عمدا في جريمة كراهية معادية للإسلام.

وقال بول وايت رئيس مباحث مدينة لندن الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غربي تورونتو: “لقد كانت جريمة مخططا لها مسبقا ومتعمدة، ولذا وجهت اتهامات قتل من الدرجة الأولى لمنفذ الهجوم ناثانيال فيلتمان البالغ 20 عاما”.

اقرأ أيضا...

وأضاف أن الشرطة تنسق مع شرطة الخيالة الكندية الملكية بشأن احتمال توجيه اتهامات بالإرهاب، مشيرا إلى أن “فيلتمان ليس من أصحاب السوابق، وتم إلقاء القبض عليه على مسافة قصيرة من مكان الحادث وكان يرتدي سترة تشبه السترة الواقية من الرصاص”.

وبحسب الشرطة، أدى حادث الدهس الذي وقع يوم أمس الأحد عند الساعة 8:40 مساء، إلى مقتل امرأة تبلغ من العمر 74 عاما ورجل يبلغ من العمر 46 عاما وامرأة تبلغ من العمر 44 عاما، بالإضافة إلى فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، بينما نجا فرد واحد من العائلة هو صبي يبلغ من العمر 9 سنوات، أصيب بجروح خطيرة.

المصدر: “رويترز” + CBC

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414064

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.