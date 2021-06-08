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مرفت غزاوى: ديجاڤو

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 3:54 مساءً
مرفت غزاوى: ديجاڤو

حين قرأت مقال (نوستالجيا الماضي) للكاتب المتميز الأستاذ أحمد الدليان و الذي تحدث فيه عن الحنين للماضي توقفت عند كلمة نوستالجيا فلقد استعملها الكاتب و كتب حروفها بالعربية و طرح معناها بسلاسة .
فكرت كيف تغير الوضع و أصبح مجتمعنا بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة و الرؤية السديدة أكثر انفتاحاً على الثقافات المتنوعة فلم يعد استخدام بعض مفرداتها و الاقتباس منها مستهجناً و على العكس أصبح الطابع الغالب هو الرغبة الاكيدة في العلم و المعرفة و الإطلاع و ذلك في جميع قنوات الثقافة العلمية و الأدبية و فروع الفنون و مدارسه.
فيما مضى استوقفتني كلمة (ديجا ڤو) الفرنسية و بحثت عن معناها و هي ظاهرة عقلية اكتشفها العالم إميل بوريك معناها (شوهد من قبل ) و اعتقد أن هناك الكثير منا قد مر بهذه الحالة ففي بعض الاحيان يراودنا الشعور اننا زرنا هذا المكان من قبل مع العلم انها تكون المرة الاولى التي نراه فيها و أحياناً نشعر أن بعض المواقف تتكرر و اننا عشناها من قبل .
لن نتطرق إلى التفسير الطبي لهذه الحالة فإنه متشعب و يتبع نظريات طبية معقدة التفاصيل .
و بغض النظر عن مسميات هذه الحالة فإن النفس البشرية مازال فيها الكثير الكامن بأعماقها و الذي لم يُفسر إلى الآن ، لكن إذا تحدثنا عن الشعور نفسه فان الإنسان بطبيعته يميل إلى الخوض في الظواهر الغير مألوفة و سبر أغوارها و ذلك لرغبته في المعرفة و شغفه لكشف الاسرار ، انا أعتقد أنها ظاهرة صحية فربما هذا المكان الذي يراود الانسان الشعور بانه زاره من قبل هو المكان الذي طالما بناه في خياله فتحقق له ، و ربما يكون ذاك الموقف هو ردة فعله التي كبتها ذات يوم في نفسه و لم يُحسن التعبير عنها ، و تلك الرائحة المألوفة تُنعش لديه الذاكرة الغافية و المغلقة على شعور لم يُعبر عنه و أرهقه كتمانه.
فالذاكرة معقل أسرار الإنسان ومهد أحاسيسه بعضها في الوعي والبعض الآخر في اللاوعي .
و هؤلاء الأشخاص الذين نشعر بالانجذاب لهم منذ الوهلة الأولى و إحساسنا أنه التقينا بهم من قبل ، فلعلها الأرواح الصافية المتماثلة هي السبب !
ربما ..و …ربما ..الكثير من التساؤل و الإستنتاج الذي يحتمل الصواب و الخطأ. لكن في نهاية الأمر مازلنا نتعلم و نتطلع و نتأمل ، و مازال هناك الكثير من خفايا هذا الكون التي لا يعلمها إلا الله سبحانه و تعالى ،،،

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414070

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