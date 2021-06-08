تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنسيئول تحقق مع سفيرها في الرياض إثر إجباره موظفة على خلع حجابهاكل الوطنمرفت غزاوى: ديجاڤوكل الوطنكندا: مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة بحادث دهس متعمّدكل الوطنمحتجون يقتحمون مبنى وزارة الاقتصاد في بيروتكل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: رأي عام أوروبي جديد يتبلور ضد إسرائيل!كل الوطنمشادات في مجلس النواب المصري بعد اتهامات حول تمويل سد النهضةكل الوطنإطلاق سراح الناشطة الفلسطينية منى الكرد واستمرار التحقيق مع شقيقها (فيديو)كل الوطنأربعة أنواع مختلفة من الألم ينتجها ارتفاع مستوى السكر في الدم!كل الوطنالبرلمان العربي يدين المجزرة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في مأرب اليمنيةكل الوطنبينهم طفل.. مقتل 14 مدنياً في قصف الحوثيين بصاروخ باليستي على مأرب

سيئول تحقق مع سفيرها في الرياض إثر إجباره موظفة على خلع حجابها

كل الوطن - فريق التحرير
اخبار عاجلة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 4:02 مساءً
سيئول تحقق مع سفيرها في الرياض إثر إجباره موظفة على خلع حجابها

كل الوطن – وكالات: أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية أنها باشرت التحقيق مع سفير البلاد لدى الرياض بموجب شكوى موظفة سعودية سابقة في السفارة، ادعت إرغامه لها على خلع حجابها.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية يونهاب، قالت اللجنة إن التحقيق يتم بخصوص شكوى موظفة سعودية سابقة بالسفارة ادعت أن السفير أجبرها على خلع حجابها.

وأوضحت أن الشكوى تم تقديمها من قبل الموظفة التي كانت تعمل في السفارة في شهر مارس من العام الماضي، وادعت أن السفير أجبرها على إحضار الشاي وخلع حجابها.

اقرأ أيضا...

وأفادت اللجنة بأن التحقيق يتم عن طريق فريق تصحيح التمييز على أساس الجنس التابع لمكتب تصحيح التمييز في اللجنة الوطنية الكورية الجنوبية لحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية تلقى بلاغا عن تضرر الموظفة السعودية السابقة، وتقوم بالتحقق من الوقائع.

وأضاف المسؤول: “من المحتمل جدا أن يكون البلاغ قد استند إلى تكهنات المبلغة، لأن هذا البلاغ لا يتعلق بها بل بالموظفة السابقة، لذلك نحن نراجع بدقة صحة البلاغ”.

المصدر: وكالة “يونهاب”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414073

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.