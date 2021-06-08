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مصادر تكشف حقيقة مقابلة أرملة الرئيس التونسي الراحل بن علي الاستثنائية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 4:19 مساءً
مصادر تكشف حقيقة مقابلة أرملة الرئيس التونسي الراحل بن علي الاستثنائية

كل الوطن – وكالات: كشفت مصادر مقربة من ليلى بن علي أرملة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، حقيقة إجرائها مقابلة تلفزيونية استثنائية روت فيها كواليس الثورة التونسية التي أطاحت بزوجها.

ونقلت قناة “نسمة” التونسية عن مها شرف الدين، محامية ليلى الطرابلسي، أرملة بن علي، أن الحوار الذي أعلنت عنه قناة “تونسنا” ليس حقيقيا بالمرة.

وأوضحت أن ليلى الطرابلسي لم تجر أي حوار، لتتحدث فيه عن الأحداث الهامة، خلال فترة الثورة التونسية، لبثها على أي قنوات متلفزة.

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ولفتت إلى أن كل ما في الأمر أن أرملة بن علي أجرت مكالمة هاتفية مع أحد الأشخاص، ضمن فريق إعداد برنامج تلفزيوني الذي قدم نفسه على أنه أحد المقربين منها.

وأشارت إلى أن المكالمة لا تتضمن أي أسرار وكانت مجرد مكالمة عادية ولم تكن بهدف النشر.

وقالت إنها تعتزم رفع دعوى قضائية نيابة عن ليلى الطرابلسي في حال تم نشر هذه المكالمة.

المصدر: قناة “نسمة” التونسية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414079

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