تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنلبنان يتخذ خطوات “سياسية واقتصادية” لمعالجة الأزمة مع السعوديةكل الوطنمصادر تكشف حقيقة مقابلة أرملة الرئيس التونسي الراحل بن علي الاستثنائيةكل الوطن21 نائبا بحرينيا يصفون رفع السفارة الأمريكية لعلم المثليين بأنه استفزاز ويطالبون بوقفهكل الوطنسيئول تحقق مع سفيرها في الرياض إثر إجباره موظفة على خلع حجابهاكل الوطنمرفت غزاوى: ديجاڤوكل الوطنكندا: مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة بحادث دهس متعمّدكل الوطنمحتجون يقتحمون مبنى وزارة الاقتصاد في بيروتكل الوطند. عبدالمجيد الجلاَّل: رأي عام أوروبي جديد يتبلور ضد إسرائيل!كل الوطنمشادات في مجلس النواب المصري بعد اتهامات حول تمويل سد النهضةكل الوطنإطلاق سراح الناشطة الفلسطينية منى الكرد واستمرار التحقيق مع شقيقها (فيديو)

لبنان يتخذ خطوات “سياسية واقتصادية” لمعالجة الأزمة مع السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 4:26 مساءً
لبنان يتخذ خطوات “سياسية واقتصادية” لمعالجة الأزمة مع السعودية

كل الوطن – وكالات: عقدت وزيرة الدفاع والخارجية اللبنانية بالوكالة زينة عكر، اجتماعا مع عدد من الوزراء لبحث أزمة منع دخول المنتجات اللبنانية إلى السعودية، ومعالجة الملف بإطار سياسي اقصادي.

وقرر المجتمعون وبينهم وزراء الداخلية والصناعة والمالية والزراعة، حصر معابر التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا السعودية في الوقت الراهن بمرفأ بيروت، كما تقرر إعطاء الأولوية للإسراع في تأمين وشراء وتركيب أجهزة مسح بالأشعة في مرفأ بيروت في أسرع وقت.

اقرأ أيضا...

ووفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، قرر المجتمعون “إعادة وصل ما انقطع مع دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا السعودية في إطار سياسي – اقتصادي يعيد الثقة بلبنان وصناعته”.

وتم توقيع مذكرة تعاون وتنسيق بين الجمارك اللبنانية والسعودية والإبقاء على التواصل المستمر، وتعزيز التعاون القضائي للعمل على إنجاز التحقيقات حول شحنة الرمان المهربة والمعبأة بحبوب الكبتاغون وغيرها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414083

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.