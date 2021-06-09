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أخطاء طبية أثرت على حياة فنانات مصريات وتسببت بوفاة إحداهن مؤخرا

كل الوطن - فريق التحرير
2021-06-09T16:17:43+03:00
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 9 يونيو 2021 - 4:17 مساءً
أخطاء طبية أثرت على حياة فنانات مصريات وتسببت بوفاة إحداهن مؤخرا

كل الوطن – وكالات: تسببت أخطاء طبية فادحة بالتأثير على الحياة الخاصة والمهنية للفنانتين المصريتين فاطمة كشري وفيفي عبده، فيما تسببت بإنهاء حياة الفنانة سعاد نصر.

وقبل 3 أشهر، شعرت الفنانة كشري بإعياء شديد، وخضعت لعملية فتاق، وبعد مرور 4 أيام على الجراحة، فوجئت بوجع غريب يشبه الورم بجانب مكان العملية، فذهبت إلى الطبيب وخضعت لعملية جراحية أخرى، فاكتشف أن الطبيب نسي داخلها بطنها “شاشا طبيا” تسبب لها في هذه المعاناة.

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أما الفنانة فيفي عبده، فتعرضت لوعكة صحية شديدة ألزمتها الفراش لعدة أسابيع، بعد حصولها على حقنة بالخطأ، مما أدى تعرضها إلى وعكة صحية وبدأت فى الحصول على جلسات العلاج الطبيعي.

وتسبب خطأ في التخدير أثناء إجراء عملية شفط دهون إلى وفاة الفنانة سعاد نصر.

المصدر: “صدى البلد”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414103

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