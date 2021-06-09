تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنأخطاء طبية أثرت على حياة فنانات مصريات وتسببت بوفاة إحداهن مؤخراكل الوطنلماذا يجب التوقف عن استخدام تطبيق “فيسبوك مسنجر”كل الوطنمصريون يعثرون على كنز ثمنه 100 مليون جنيهكل الوطنمصر.. تحذير من عادة يومية تصيب بالفطر الأسودكل الوطنلبنان يتخذ خطوات “سياسية واقتصادية” لمعالجة الأزمة مع السعوديةكل الوطنمصادر تكشف حقيقة مقابلة أرملة الرئيس التونسي الراحل بن علي الاستثنائيةكل الوطن21 نائبا بحرينيا يصفون رفع السفارة الأمريكية لعلم المثليين بأنه استفزاز ويطالبون بوقفهكل الوطنسيئول تحقق مع سفيرها في الرياض إثر إجباره موظفة على خلع حجابهاكل الوطنمرفت غزاوى: ديجاڤوكل الوطنحادث سير في بطرسبورغ بمشاركة سيارة الوفد القطري

مصر.. القبض على رجل أعمال هارب من 160 حكما قضائيا

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ثوانيآخر تحديث : الأربعاء 9 يونيو 2021 - 4:21 مساءً
مصر.. القبض على رجل أعمال هارب من 160 حكما قضائيا

كل الوطن – وكالات: تمكنت مباحث القاهرة في مصر من ضبط رجل أعمال هارب من 160 حكما قضائيا، أثناء وجوده في مقر الطب الشرعي بمنطقة السيدة زينب.

أفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، بأن “المتهم له أماكن إقامة كثيرة، وكان يتردد على بعض الفلل بمنطقة القاهرة الجديدة والتجمع والرحاب، وأنه يمتلك سلسلة مصانع، وتمكنت القوات من ضبطه، والتحفظ عليه، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات”.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إن القوات سوف تقوم بعرضه على النيابات المختصة ومحاكم الجنح والجنايات التى أصدرت الأحكام القضائية تجاهه لاتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا...

بداية الواقعة عندما اشتبه رجال الأمن بمصلحة الطب الشرعي الموجودة بالسيدة زينب بجنوب القاهرة، بشخص أثناء استخلاص بعض الأوراق من داخل المصلحة.

على الفور أبلغوا قسم شرطة السيدة زينب الذي حضر بصحبة قوة من القسم خلال دقائق وبطلب تحقيق شخصيته والكشف عليها تبين أن عليه عدد أحكام وصل إلى 160 حكما قضائيا وكان هاربا منها.

وأثبتت التحريات أن المتهم لديه أكثر من فيلا بمدينة الرحاب يتنقل بينهما بغرض التخفي عن رجال المباحث حتى لا يستطيعوا القبض عليه، وسلسلة من المصانع، وكان من الصعب الإمساك به.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414107

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.