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مصر.. رسالة من تلميذة لمدرسها في الصف التاسع تثير جدلا واسعا

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأربعاء 9 يونيو 2021 - 4:26 مساءً
مصر.. رسالة من تلميذة لمدرسها في الصف التاسع تثير جدلا واسعا

كل الوطن – وكالات: أثارت رسالة وجهتها تلميذة مصرية لمعلمها خلال امتحان اللغة الإنجليزية جدلا واسعا على “فيسبوك”، بين مؤيد ومعارض للرسالة ومنطقها.

وجاء في الرسالة: “بالله عليك نجحني والله العظيم أمي ممكن تروح فيها، عارفة والله إني مذاكرتش كويس في الإنجليزي، بس والله العظيم هخليها تدعيلك وأمي دعواتها مستجابة، والمصحف، نجحني وحياة أغلى حاجة عندك، وهخلي تيتا كمان تدعيلك، أبوس إيدك نجحني وحياة أغلى حاجة عنك وحياة النبي لتنجحني وتعتبرني بنتك هموت والله لو منجحتش”.

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وتم تداول الرسالة بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وأثارت تعاطفا كبيرا مع طالبة الشهادة الإعدادية، بينما رأى البعض أنه يجب تحقيق العدل والمساواة بين جميع الطلاب.

وجاءت معظم التعليقات: “نجحوها وخلاص يعنى هي جت عليها”، كما أثارت الرسالة تعاطف الطلاب أيضا مع زميلتهم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414110

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