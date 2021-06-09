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الإمارات.. سجن 4 نساء قمن بتعذيب رجل سعودي

كل الوطن - فريق التحرير
2021-06-09T16:43:51+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 9 يونيو 2021 - 4:43 مساءً
الإمارات.. سجن 4 نساء قمن بتعذيب رجل سعودي

كل الوطن – وكالات: قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 2400 درهم بحق أفراد عصابة بينهم نساء احتجزوا رجلا سعوديا بعد إغرائه عبر تطبيق إلكتروني، حيث عذبوه وصبوا عليه الماء المغلي.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إن رسالة وردت إليه عبر تطبيق تعارف، من فتاة يفترض أنها من أمريكا الجنوبية، دعته إلى زيارتها في محل إقامتها.

وحين وصل إلى المكان، وجد امرأة إفريقية أخبرته بأن صاحبة الصورة ستحضر حالا، وبمجرد دخوله فوجئ برجلين وخمس نساء، اعتدوا عليه بالضرب على أذنيه وجسده.

وحاول المقاومة والهرب لكنهم حاصروه، وأحضرت امرأة ماء ساخنا وصبته على رجليه ومناطق حساسة في جسمه وأسقطوه أرضا وقيدوا يديه بقطعة قماش.

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ثم قاموا بتصويره عاريا، وهددوه بالقتل وجرائم أخرى، إذا لم يفصح عن الرقم السري لبطاقتيه البنكيتين، وكلما قاوم عذبوه أكثر بالماء المغلي حتى فقد القدرة على المقاومة، وأفصح عن بيانات البطاقتين.

وأضاف المجني عليه أن ثلاث نساء غادرن لسحب النقود من البطاقتين، لكنهن عدن دون أن ينجحن في ذلك، لأن الأرقام السرية غير صحيحة، وبدؤوا في تعذيبه مجددا بطريقة أكثر قسوة، وضربوه على وجهه وعينيه، وسكبن ماء مغليا عليه، حتى فقد الوعي من شدة التعذيب.

وأشار إلى أنه فوجئ حين استيقظ برجل يجلس بجانبه، وترك له هاتفه وهرب من المكان، لافتا إلى أنه استجمع قواه حتى تمكن من النزول أسفل البناية واتصل برجال الشرطة وتم نقله إلى المستشفى حيث خضع لعمليتين جراحتين.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إنه فور تلقي البلاغ، تم تكليف فريق عمل للبحث والتحري، وتحديد مكان المتهمين، وقبض على أربعة منهم، وأقروا بارتكابهم الجريمة، مشيرين إلى أنهم دأبوا على استدراج ضحاياهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأقروا باحتجاز المجني عليه في هذه الواقعة، وتعذيبه وسرقته.

المصدر: “الخليج 365”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414113

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