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فنانة عراقية مصرية تكشف تفاصيل إصابتها بالشلل بسبب خطأ طبي

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 49 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 9 يونيو 2021 - 5:00 مساءً
فنانة عراقية مصرية تكشف تفاصيل إصابتها بالشلل بسبب خطأ طبي

كل الوطن – وكالات: كشفت الفنانة العراقية المصرية أمل عباس، تفاصيل رحلة علاجها الطويلة، وإصابتها بالشلل بسبب خطأ طبي.

وظهرت أمل عباس، في حلقة ضمن برنامج تلفزيوني على كرسي متحرك، وقالت “إنها أصيبت بالشلل بسبب خطأ طبي، حيث أجريت لها عملية جراحية خطيرة في النخاع الشوكي، ترتب عليها فقدانها الحركة ومكوثها على كرسي متحرك”.

وقالت أمل عباس، إن “الأطباء أخبروها بضرورة إجراء عملية جراحية في صمام القلب لأنها الوضع حياة أو موت بالنسبة لها، وترتب على العملية الأولى إصابتها بنزيف داخلي على النخاع الشوكي، وأثناء محاولة توقف النزيف حدثت لها إصابة بالحبل الشوكي وفقدت الحركة على إثرها”.

وأشارت أمل عباس، إلى أن “الأطباء أخبروها بأنها لن تستطيع السير على قدمها بعد هذه العملية، لكنها لا تفقد الأمل وتعيش على أمل استعادة حركتها مرة أخرى”.

وأكدت أمل عباس، “إيمانها بقضاء الله وقدره، ولا تعترض على ما أصابها، فهي تتحلى بالصبر دومًا، مشيرة إلى أنها تتلقى جلسات العلاج الطبيعي بشكل مستمر”.

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وأعلنت الفنانة العراقية أمل عباس عن إصابتها بالشلل وعدم القدرة على الحركة، بعد العملية التي أجريتها في الهند لتغيير صمام، وإزالة كتلة دم في العمود الفقري، مما أثر على النخاع الشوكي وأدى إلى إصابتها بالشلل.

بدأت أمل عباس، حياتها الفنية في الكويت عام 1983 بعد مشاركتها فى “أوبريت سندريلا”، وهي تحمل الجنسيتين العراقية والمصرية، حيث إنها كانت متزوجة من رجل مصري توفى خلال السنوات الماضية، ولديها بنت وولد.

وأصيبت أمل عباس، عام 2018 بوعكة صحية بسبب احتباس الأملاح في جسدها، وأجرت عملتين في الهند، وأصيبت بالشلل منذ ما يقارب 3 سنوات، وتخضع حاليا الى العلاج الطبيعي بمستشفى الطب الطبيعي بالكويت.

وكشفت الفنانة أمل عباس، خلال بداية وعكتها الصحية في 2019، عن تفاصيل أزمتها الصحية، مؤكدة أن هناك عددا من الفنانين العرب وقفوا بجوارها، وأبرزهم الفنانة أحلام التي تكفلت بمصاريف علاجها كليا.

المصدر: صدى البلد

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414115

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