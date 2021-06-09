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وزير الصحة للمترددين في أخذ لقاح كورونا.. “لاتسمعوا للمشككين”

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 9 يونيو 2021 - 8:48 مساءً
وزير الصحة للمترددين في أخذ لقاح كورونا.. “لاتسمعوا للمشككين”

كل الوطن – واس: أوضح وزير الصحة الدكتور توفیق الربیعة أن الوزارة حريصة على توفیر الجرعة الثانیة من لقاحات كورونا لمن ھم دون الـ 60 عاما، مؤكدا أنه سیتم تقديمھا لھذه الفئات بمجرد توفیر كمیات كبیرة من اللقاح.

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وقال خلال حديثه لقناة “العربیة” إن الوزارة حريصة على توفیر الجرعة الثانیة، مؤكدا أنه سیتم تقديمھا لھذه الفئات بمجرد توفیر كمیات كبیرة من اللقاح، وأضاف أن كل الدول تتسابق لأخذ اللقاح المضاد للفیروس، لافتاً إلى أن المملكة من أوائل الدول التي حرصت على توفیر لقاحات آمنة وفعالة للمواطنین والمقیمین على حدٍ سواء، مجددا تأكیده أنه جاري العمل على استكمال اللقاحات وتوفیرھا للجمیع.

وأضاف الربيعة خلال حديثه “للمترددين في أخذ اللقاح لاتسمعوا للمشككين.. بادروا بأخذ اللقاحات لحمايتكم من مضاعفات كورونا الشديدة”.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414131

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