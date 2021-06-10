الطلبات وصلت إلى أكثر من 60 مليار دولار.. أرامكو السعودية تجمع 6 مليارات في أول طرح لصكوكها

كل الوطن – رويترز: جمعت شركة أرامكو السعودية 6 مليارات دولار اليوم الأربعاء في أول طرح لصكوك لها حسبما أظهرت وثيقة أطلعت عليها وكالة رويترز.

جاء ذلك بعد أن تلقى عملاق النفط السعودي طلبات وصلت إلى أكثر من 60 مليار دولار لبيع تلك الصكوك، ما يعادل 20 ضعف سعر العرض الأولي للسندات المطروحة، ويؤكد قدرة الشركة والثقة في إستراتيجيتها للنمو.

وباعت أرامكو مليار دولار في شريحة الـ3 سنوات عند 65 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية، وملياري دولار في جزء الـ5 سنوات عند 85 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية و3 مليارات دولار في ورقة مدتها 10 سنوات عند 120 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية.

وأفادت وثيقة شروط للصكوك بأنها ستتألّف من شرائح لأجل 3 و5 و10 سنوات، ويُستخدم جزء على الأقل من حصيلة الطرح في تمويل توزيعات نقدية ضخمة تذهب في معظمها إلى الحكومة.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414134