تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنخادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمانكل الوطنالطلبات وصلت إلى أكثر من 60 مليار دولار.. أرامكو السعودية تجمع 6 مليارات في أول طرح لصكوكهاكل الوطنفنانة عراقية مصرية تكشف تفاصيل إصابتها بالشلل بسبب خطأ طبيكل الوطنمصر.. رسالة من تلميذة لمدرسها في الصف التاسع تثير جدلا واسعاكل الوطنأخطاء طبية أثرت على حياة فنانات مصريات وتسببت بوفاة إحداهن مؤخراكل الوطنلماذا يجب التوقف عن استخدام تطبيق “فيسبوك مسنجر”كل الوطنمصريون يعثرون على كنز ثمنه 100 مليون جنيهكل الوطنمصر.. تحذير من عادة يومية تصيب بالفطر الأسودكل الوطنلبنان يتخذ خطوات “سياسية واقتصادية” لمعالجة الأزمة مع السعوديةكل الوطنمصادر تكشف حقيقة مقابلة أرملة الرئيس التونسي الراحل بن علي الاستثنائية

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : الخميس 10 يونيو 2021 - 12:38 صباحًا
خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان

كل الوطن – واس: تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية، من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

1000 1acb39b81c - كل الوطن
اقرأ أيضا...

تسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، حيث رحب سموه بمعالي وزير خارجية سلطنة عُمان والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤن السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=414141

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.